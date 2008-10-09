Фракція БЮТ заблокувала трибуну і президію ВР

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як до порядку денного було включено питання про розгляд законопроекту про внесення змін до закону про вибори, автором якого є народний депутат від Партії регіонів Олена ЛУКАШ.

За таке рішення проголосувало 228 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у залі. За дане рішення голосували 20 народних депутатів від Блоку Литвина, 40 членів фракції НУ-НС, 168 членів фракції Партії регіонів.

Одразу після цього голосування народні депутати від БЮТ заблокували трибуну і президію парламенту.

Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК пожартував, що тепер стало зрозуміло, що парламент працює у нормальному режимі, оскільки «ми перейшли у старий формат роботи».

Після цього було оголошено перерву в роботі парламенту на 30 хвилин.