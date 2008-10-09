Україна підписала 11 документів з СНД

На засіданні Ради міністрів закордонних справ держав - учасниць СНД у м. Бішкек делегація України на чолі з в.о. першого заступника міністра закордонних справ України Юрієм КОСТЕНКОМ підписала 11 документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, у ході засідання було розглянуто 27 питань.

Чотири документи Україна підписала із застереженням, а також підтримала два протокольні рішення.

Зокрема, Україна підписала рішення щодо співробітництва у протидії незаконній міграції, визначення співробітництва у галузі енергетики ключовою сферою взаємодії держав-учасниць у 2009 році, створення державних інформаційних систем паспортно-візових документів нового покоління.

На пленарному засіданні Ради глав МЗС СНД українська сторона звернула увагу держав-учасниць на порушення принципів територіальної цілісності й суверенітету держави - члена СНД (йдеться про грузино-російський конфлікт - УНІАН), яке мало місце у серпні цього року, і виголосила офіційну заяву щодо необхідності дотримання основоположних принципів міжнародного права.