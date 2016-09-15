Група "Першого грудня" закликає європейців остерігатися "втоми від України"

Про це йдеться в зверненні до європейської громадськості ініціативної групи європейських та українських політиків, філософів і інтелектуалів "Першого грудня".

"«Втомитися від України» і закрити очі на злочини Росії в Україні та повернутися до звичайного ведення справ з Кремлем виглядає гидко правдоподібним рішенням. Але це страхітливий самообман. Життя в Європі змінилося. Однією із головних причин є відновлення зовнішньої агресії на цінності, сенс і спосіб європейського життя. Жодна спроба сховатися у власній оселі не поверне колишнього спокою", - наголошується у зверненні.

Читайте такожЄвропарламенту пропонують скасувати візи для українців одразу в цілому"У час, коли Об’єднана Європа все таки намагається віднайти точку опори, цим зверненням ми, представники різних держав, закликаємо європейських політиків та громадськість знайти інтелектуальні і моральні сили, щоб не допустити так званої «втоми від України» і спокуси умиротворення російського агресора. Ця недуга означатиме лиш одне – втому від самих себе, власних цінностей, самої ідеї братньої Європи", - вважають автори.

Вони закликають всіх "мислячих людей нашого спільного європейського простору" виявити солідарність і "знайти мужність, щоб виступити супроти викликів самоізоляції, ксенофобії та популізму, які здатні розтерзати Європу".

"Єдиним орієнтиром, який може вберегти Європу від помилок чи малодушності, є етичний вибір, а отже, дотримання цінностей, які власне й сформували європейську цивілізацію. Такий етичний вибір повинен передбачати перевагу вартостей свободи і верховенства права над аморальними компромісами «реальної політики», перевагу колективної солідарності і взаємної підтримки всупереч самоізоляції, перевагу ідей побудови Об’єднаної Європи над локальними союзами інтересів та амбіцій. «Втома від України» – це метафора. Вона також стосується ставлення до всієї іншої Європи, яка, попри географічну близькість, залишається ментально нерозпізнаною для короткозорого Заходу. Багато залежить від самих держав цього регіону – від підзвітності та ефективності їхніх влад та зрілості суспільств. Але Європі треба докласти зусиль для розпізнання цих «забутих» народів", - йдеться у зверненні.