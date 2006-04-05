Томенку з Черновецьким буде весело

Блок Юлії Тимошенко пропонуватиме нову модель управління Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у заступник керівника БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, зараз керівництво блоку вирішує, яку сферу життєдіяльності столиці і яку комісію у Київраді взяти під свою опіку.

М.ТОМЕНКО вважає неправильним, коли одна людина керує виконавчою владою і міськрадою.

Визнаючи перемогу Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на виборах мера столиці, М.ТОМЕНКО зазначив, що ситуація у Києві непроста, тому “буде нелегка робота, але буде весело”.

Як повідомляв УНІАН, на виборах до Київради БЮТ підтримали найбільше виборців – за нього проголосували 354 тис. 666 киян, у результаті чого БЮТ у Київраді представлятиме 41 депутат.