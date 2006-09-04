”Наша Україна” сьогодні потішить коаліцію

Сьогодні об 11.00 розпочнеться Погоджувальна рада керівників депутатських фракцій і голів комітетів Верховної Ради України (вул.Грушевського, 18/2, к.11).

Керівництво парламенту звернеться до представників фракцій із проханням опрацювати план законодавчих робіт. У перший пленарний тиждень депутати мають обрати заступника спікера. Раніше Олександр Мороз говорив, що це повинен бути представник опозиції, якою нині є лише фракція БЮТ. А "нашоукраїнці" після погоджувальної ради обговорять із представниками "антикризової коаліції" – Партією Регіонів, соціалістами та комуністами – умови свого приєднання до них. Частина “Нашої Україні” проти злиття і збирається створити нову партію.

Як повідомляє прес-служба парламенту, о 13.30 відбудеться прес-конференція голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА (вул.Грушевського,18/2, к.12).