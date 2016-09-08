Рада закликала іноземні парламенти не визнавати вибори до Держдуми в окупованому Криму

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову № 5075 проголосували 269 народних депутатів із 345 зареєстрованих у сесійній залі.

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Верховна Рада закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також не визнавати їхні результати за будь-яких остановин.

Як відомо, вибори до Держдуми РФ мають відбутися 18 вересня.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.