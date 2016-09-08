Рада закликала іноземні парламенти не визнавати вибори до Держдуми в окупованому Криму
Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій щодо проведення виборів до Держдуми РФ на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
Як передає кореспондент УНІАН, за постанову № 5075 проголосували 269 народних депутатів із 345 зареєстрованих у сесійній залі.
Читайте такожРада планує заборонити вилучення електронних інформаційних систем при обшуках
Верховна Рада закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також не визнавати їхні результати за будь-яких остановин.
Як відомо, вибори до Держдуми РФ мають відбутися 18 вересня.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.