Кучма: Європа також відповідальна за події в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам в кулуарах щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

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«Франція, Німеччина, Росія підписували Мінський протокол, і вони на себе взяли зобов’язання. Я навіть на цих перемовинах не був. Тристороння контактна група сиділа за 10 км, нам потім привезли під ранок (Мінські угоди – УНІАН), ми їх підписали і все», - заявив Кучма.

«Меркель, Олланд, Путін і Порошенко – ці люди брали на себе відповідальність, і вони повинні відповідати за це. Не просто зібрались, поговорили, підписали… давайте все-таки, щоб Європа зрозуміла, що вона відповідає за цю ситуацію, яка склалася у нас», - додав він.

«Бо 1945 рік Ялта - поділили тоді Європу на дві частини, 50 років холодна війна, зараз 2014 рік - знову війна, і знову ділимо Європу на дві частини», - вважає екс-президент.