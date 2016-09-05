Якщо РФ здійснить широкомасштабне вторгнення в Україну, то це обійдеться їй дуже дорого - Расмуссен

Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Апостроф», опублікованому 4 вересня.

«Якщо Росія здійснить широкомасштабне вторгнення в Україну, то це обійдеться їй дуже дорого. Я не думаю, що в інтересах Росії відкрито нападати на Україну, тому що це буде мати тяжкі політичні наслідки для РФ», - наголосив Расмуссен.

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«Я також думаю, що Путін може досягти своїх політичних цілей без відкритого вторгнення в Україну. Для цього він використовує гібридну війну, "зелених чоловічків", кампанії з дезінформації, створює заморожений конфлікт на сході Україні. Він сподівається зробити Україну слабкою і залежною від Кремля. Це його мета», - зазначив колишній генсек НАТО.

На його думку, «якщо Росія не буде виконувати Мінські угоди, якщо продовжить дестабілізувати Східну Україну, то прийде час для Заходу і для НАТО надати Україні летальну оборонну зброю».

При цьому Расмуссен не виключає, що наступного разу, після Криму «зелені чоловічки» можуть з'явитися в країнах Балтії.

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«Ми не знаємо, ми дійсно не знаємо. Але, звичайно, це можуть бути три Балтійські країни. Зокрема, Латвія і Естонія висловлюють серйозну стурбованість з цього приводу, оскільки в цих країнах є дуже великі російські меншини», – припустив він.

«Вони занепокоєні доктриною Путіна, згідно з якою Росія може втручатися у справи інших країн для того, щоб захистити там російськомовні меншини. Я думаю, що ці три Балтійські країни добре захищені, оскільки вони є членами НАТО, і відкрита агресія проти них неможлива», – вважає радник президента України.