У Кремлі заявили, що не обіцяли Німеччині режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є стороною конфлікту"

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав у Москві, відповідаючи на запитання УНІАН, чи дійсно представники Росії обіцяли Німеччині встановлення режиму припинення вогню на сході України.

«Там є режим припинення вогню, який порушується... В такому формулюванні Москва не могла обіцяти, бо Москва не є учасником цього конфлікту. Москва не може оголосити припинення вогню», - заявив Пєсков.

«Ви знаєте, що на лінії поділу з одного боку перебувають Збройні сили України, а з іншого боку перебувають «збройні сили Донбасу», тобто ополченці», - сказав Пєсков.

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На запитання УНІАН, чи є в Кремлі коментар щодо візиту глав МЗС Німеччини і Франції до України, Пєсков відповів: «Це не наше питання. Здійснюються контакти в рамках двосторонніх відносин. Тут немає ніякого приводу для коментарів».

При цьому він відзначив, що якщо ці візити сприятимуть виконанню Україною зобов'язань за Мінськими домовленостями, то це можна тільки вітати.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній прес-конференції в Києві з міністрами закордонних справ України і Франції заявив, що опівночі на Донбасі набуде чинності режим припинення вогню, який триватиме щонайменше тиждень.

«Ми приїхали сюди з оголошенням, з такою обіцянкою з Москви, що сьогодні опівночі набуде чинності режим припинення вогню на тиждень», - заявив Штайнмаєр.

Він повідомив, що під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком Україна також пообіцяла зі свого боку дотримуватися припинення вогню.

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«Якщо обидві сторони дотримуватимуться припинення вогню, і більше, ніж тиждень, то з'явиться шанс і буде можливість досягти подальшого розмежування військ у деяких регіонах. Ми сподіваємося, що наступного вівторка на засіданні Тристоронньої контактної групи саме про це буде досягнута домовленість», - сказав Штайнмаєр.

У прес-центрі штабу АТО заявили, що окупанти сьогодні, 15 вересня, вже кілька разів порушили режим припинення вогню.