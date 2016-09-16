Україна пропонує позбавити Росію головування в СНД наступного року

Під час саміту СНД в Бішкеку глава української делегації і посол в Киргизії Микола Дорошенко висловився проти того, щоб РФ, яка окупувала Крим і підтримує бойовиків на Донбасі, головувала в Союзі у 2017 році. Про це пише "РБК".

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Також він заявив, що Україна візьме участь у переписі СНД, тільки якщо Росія не буде враховувати у своєму осіб, які проживають у Криму. В іншому випадку результати перепису Київ "буде вважати нікчемними", підкреслив Дорошенко.

У свою чергу російський лідер Володимир Путін заявив Миколі Дорошенку: "З приводу головування Росії в СНД: Україна не підписала і не ратифікувала статут СНД і навряд чи може вносити якісь пропозиції".

Після цієї полеміки глави СНД перейшли до підписання підсумкових заяв саміту.

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У Бішкеку 16 вересня проходить ювілейний саміт СНД. Співдружність у 2016 році святкує 25-річчя. У вузькому складі лідери держав повинні були обговорити п'ять питань, зокрема питання адаптації СНД до сучасних реалій і про виконавчого секретаря.