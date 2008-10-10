Подати в суд на Указ Ющенка неможливо

Указ Президента України №911 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів» не може бути предметом розгляду у судах загальної юрисдикції.

На цьому наголосив заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Якщо у когось з політичних сил виникне бажання скасувати або оскаржити рішення Глави держави про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення позачергових виборів, то маю за честь застерегти і нагадати: рішення Президента політично зважене і юридично обґрунтоване», – сказав І.ПУКШИН.

Крім того, зазначає він, Указ побудований на нормах Основного Закону та висновках, що грунтуються на рішеннях Конституційного Суду, про які йдеться в Указі Президента № 911 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

«Тому Указ глави держави не може бути предметом оскарження у судах загальної юрисдикції. Оскаржити його може лише Конституційний Суд України», - підкреслив І.ПУКШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні набув чинності указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання, згідно з яким парламентські вибори відбудуться 7 грудня.