У Ющенка лякають бютівців кримінальною відповідальністю

Заступник глави Секретаріату Президента -уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН вважає, що учасники блокування указу Президента про позачергові вибори до Верховної Ради мають понести кримінальну відповідальність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема, за словами І.ПУКШИНА, це суддя Окружного адміністративного суду міста Києва В.КЕЛЕБЕРДА, який 10 жовтня виніс ухвалу про забезпечення позову БЮТ, якою зупинено дію указу.

"Судді було відомо про незаконність забезпечення позову в спосіб, який зупиняє виборчий процес, а також про те, що відповідний спір непідвідомчий адміністративному суду", - наголосив І.ПУКШИН.

Він повідомив, що у день винесення незаконної ухвали у Вищому адміністративному суді України було проведено семінар, на якому зазначеному судді було надано роз`яснення та матеріали судової практики щодо неприпустимості зупинення дії рішень чи заборони вчиняти дії виборчим комісіям чи комісіям з референдуму, в результаті чого буде зупинено виборчий процес чи процес референдуму. Також було роз`яснено про те, що спори щодо конституційності указів Президента України про призначення виборів належать до юрисдикції Конституційного Суду України та не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Таким чином, наголосив І.ПУКШИН, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва В.КЕЛЕБЕРДА, виносячи ухвалу про забезпечення позову БЮТ, зупиняючи нею виборчий процес і дію указу Президента України про призначення позачергових виборів до Верховної Ради, усвідомлював винесення неправосудного рішення.

Відтак, ця ухвала є завідомо неправосудним рішенням, і на цей факт мають прореагувати органи прокуратури, порушивши справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу України, заявив І.ПУКШИН.

Заступник глави Секретаріату вважає невипадковим, що цей самий суддя свого часу виносив судове рішення щодо указу, яким Президент з мотивів неконституційності призупиняв дію постанови уряду щодо проведення конкурсу з продажу пакету акцій Одеського припортового заводу.

Він нагадав, що представник Президента України подав до Київського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на вказану ухвалу, при цьому скаргу було подано з клопотанням про її невідкладний розгляд, оскільки рішення судді В.КЕЛЕБЕРДИ очевидно суперечить чинному законодавству і практично блокує виборчий процес в країні.

Проте народні депутати від БЮТ знаходяться у приміщенні суду апеляційної інстанції та перешкоджають розгляду апеляційної скарги на ухвалу та своїми діями чинять тиск на суд, зазначив І.ПУКШИН.

На переконання заступника глави Секретаріату, такі дії депутатів підпадають під ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, який встановлює кримінальну відповідальність за втручання у будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов`язків або добитися винесення неправосудного рішення.

Відтак, органами прокуратури повинна бути порушена кримінальна справа проти відповідних народних депутатів, що неправомірно втручаються в діяльність судових органів та чинять перешкоди у здійсненні правосуддя, заявив І.ПУКШИН.

Як відомо, ухвалою судді Окружного адміністративного суду Києва від 10 жовтня заборонено вчиняти дії, спрямовані на дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, Центральній виборчій комісії заборонено вчиняти дії, спрямовані на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів. Таке рішення винесено на забезпечення судового позову БЮТ.

Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва в Апеляційному адміністративному суді столиці. Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні рішення, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес.

БЮТ звинуватив Секретаріат Президента у тиску на суди для ухвалення рішення щодо поновлення указу про позачергові вибори. За словами народного депутата Валерія ПИСАРЕНКА, представники Секретаріату Президента та СБУ 11 жовтня захопили апеляційний суд і вимагають негайного розгляду скарги Секретаріату Президента. Раніше, за словами депутата, співробітники спецпідрозділу «Альфа» вивезли голову адмінсуду Михайла МАРУЩАКА у невідомому напрямку.

В результаті МВС посилило охорону будівлі Апеляційного адміністративного суду Києва.