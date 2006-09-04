Богатирьова стала грудьми на захист комуністів

Партія регіонів вестиме переговори з «Нашою Україною» лише про розширення існуючої парламентської коаліції, а не про створення нової.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в інтерв`ю журналістам один з лідерів фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона наголосила, що фракція будує свої наступні кроки з огляду на те, що існує конституційна коаліція, яка має назву антикризова і створена фракціями Партії регіонів, СПУ і КПУ.

«Виходячи саме з цих принципів організації роботи уже існуючої коаліції, ми готові розглядати питання про розширення коаліції, але існуючої коаліції», - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, Партія регіонів готова дотримуватись положень Універсалу національної єдності, і вона переконана, що це будуть робити й інші партнери по коаліції.

Водночас Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що питання можливості виходу комуністів із коаліції не буде навіть обговорюватись. «Ми не будемо приймати участі у переговорах, де будуть міститись такі можливі пропозиції», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також повідомила, що поки переговори з «Нашою Україною» не розпочались і Партія регіонів чекає офіційних пропозицій від «Нашої України», і з огляду на те, коли вони надійдуть, Партія регіонів розгляне це питання на своїй політраді, засіданні фракції і на раді антикризової коаліції.

Зараз, сказала Р.БОГАТИРЬОВА, наскільки їй відомо, ці пропозиції готуються у «Нашій Україні». Вона навіть не виключила, що пропозиції можуть надійти уже сьогодні, а відповідно, може відбутись і зустріч представників чотирьох політичних сил – Партії регіонів, “Нашої України”, СПУ та КПУ. «Така зустріч можлива, якщо буде окреслено чітке коло питань, які будуть запропоновані для обговорення, і буде прийнято нами відповідне рішення», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона відповіла ствердно на запитання, чи може посада віце-спікера бути предметом переговорів про розширення коаліції.