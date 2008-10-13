Ющенко матиме розмову з Тимошенко

Юлія Тимошенко має прибути на позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони, що пройде під головуванням Віктора Ющенка, повідомляє ICTV.

Головна тема – посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізація впливу світової кризи на економіку України. Глава Кабміну має доповісти про дії урядовців щодо пом`якшення впливу світової кризи на національну економіку.

Ймовірно, Радбез розгляне і ситуацію, пов`язану з указом Президента про дострокові вибори парламенту. БЮТ оскаржив правомірність указу глави держави, і його дію призупинено.