Зрив виборів може бути сценарієм секретаріату Ющенка - експерт

Сьогодні Апеляційний адміністративний суд Києва має розглянути скаргу секретаріату президента на рішення про призупинення виконання указу президента про дострокові парламентські вибори. Політологи пояснюють судові тяганини навколо розпуску парламенту намаганням політичних сил забезпечити собі кращі стартові умови на виборчих перегонах.

Юлія Тимошенко та депутати з її блоку одноголосно заявляють, що не допустять позачергових виборів. Натомість директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран вважає, що насправді БЮТ намагається виграти час, аби підготувати собі безумовну перемогу на позачергових виборах і провідну роль у новій правлячій коаліції: «Зрив цих виборів теж може бути одним зі сценаріїв секретаріату президента. Тимошенко грає на випередження. І якби вибори не відбулися, то вона завжди може показати, що саме її політична сила зайняла цю позицію». Інший політолог Віктор Небоженко вважає, що крім цього БЮТу потрібен додатковий час для складення партійного виборчого списку, що ускладнюється імовірним внесенням до нього політиків з «Народної самооборони» та інших партій, які розчарувалися у співпраці з президентським оточенням. А також для закріплення Юлії Тимошенко на посаді прем’єра до завершення виборчої кампанії.

Німецька хвиля