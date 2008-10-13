У Москві під час бійки загинув українець, іншого - затримала міліція

В результаті бійки в Москві загинув українець, а іншого затримала міліція.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні внутрішніх справ по Північно-східному округу Москви. «Була колотнеча між двома нетверезими людьми з України», - зазначили в УВС.

Повідомляється, що співробітники міліції знайшли тіло одного з учасників події, і зараз проводяться судово-медичні заходи щодо з`ясування причин смерті. Другого учасника бійки затримано до з`ясування обставин.

Крім того, у московській міліції спростували інформацію про масову бійку, в результаті якої затримано 9 українців. «Масової бійки не було», - підкреслили в УВС.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що близько 20 приїжджих робітників побилися після півночі на території ВВЦ на північному сході Москви, внаслідок чого одна людина загинула на місці, ще декілька одержали різні травми.

За даними ЗМІ, бійка відбулася між громадянами ближнього і далекого зарубіжжя, які працюють і проживають на території ВВЦ.

Прибулі до місця події міліціонери затримали дев`ять чоловік, в основному громадян України. Решта хуліганів розбіглася. Особа загиблого і причина конфлікту встановлюються. Міліціонери шукають інших хуліганів, що втекли.

У Посольстві України в РФ повідомили, що до них по допомогу ніхто не звертався.