Франція не визнає результати виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму

Про це повідомляється на сайті посольства Франції в Україні з посиланням на заяву заступника речника МЗС Франції на брифінгу, який відбувся 19 вересня.

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"Франція не визнає ані легітимність організації, ані результати голосування, яке відбулось в Криму 18 вересня цього року. Наша позиція чітка і незмінна: як Європейський Союз і вся міжнародна спільнота, Франція не визнає анексії Криму", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ. Голосування проходило, в тому числі, й на території тимчасово окупованого Криму.

Перед виборами МЗС України висловило протест з приводу намірів РФ провести вибори в Криму і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим.

Сьогодні, 19 вересня, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ у частині голосування на території окупованого Кримського півострова.