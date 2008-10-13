Янукович знову осідлав улюбленого коника

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політична сила ніколи не відмовиться від ідеї надання російській мові статусу другої державної.

Як повідомляється на сайті партії, В.ЯНУКОВИЧ назвав «спробами посіяти невіру в колі наших виборців» “різні спекуляції й перекручування фактів, покликані переконати людей у тому, що Партія регіонів нібито готова відкласти розгляд питань про надання російській мові статусу другої державної”.

Він підкреслив, що Партія регіонів зробить усе, щоб, «одержавши конституційну більшість (300 голосів - УНІАН) у парламенті, прийняти закон про російську мову як про другу державну в Україні».