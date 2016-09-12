Магера пояснив, чому новообрана Держдума Росії буде нелегітимною

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Магери в Facebook.

«До питання щодо нелегітимності виборів до Держдуми РФ. Доведеться вас втомити деякою статистикою. До складу Держдуми входять 450 депутатів. Одна половина (225 осіб) обирається за пропорційною виборчою системою в межах загальнофедерального багатомандатного округу. До загальнофедерального округу вони включили також Крим і Севастополь», - пише він.

Інші 225 депутатів обираються в 225 одномандатних мажоритарних виборчих округах, 4 з яких утворено в Криму і Севастополі.

«Цілком зрозуміло, що пропорційна частина з урахуванням окупованих територій (Крим і Севастополь) – це один результат, а без окупованих – інший. Відтак, виконуємо просту арифметичну дію. 225 (кількість депутатів, які обираються за пропорційною частиною) + 4 (кількість депутатів, які обираються в одномандатних округах, утворених на окупованих територіях) = 229. Отже, 229 депутатів із 450 "обиратимуться" нелегітимно. Це абсолютна більшість від конституційного складу Державної думи. Ще існують запитання щодо нелегітимності "виборів" до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації нового скликання?», - наголошує Магера.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Державної думи Російської Федерації. Виборча кампанія триває і на території Криму, анексованого Росією навесні 2014 року. У день виборів РФ має намір у своїх диппредставництвах у Києві, Львові, Одесі та Харкові відкрити чотири виборчі дільниці.

8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламентаріїв іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну поінформувати владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми Росії на території України.

Міністерство закордонних справ України висловило РФ протест з приводу намірів провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим.

У МЗС наголосили, що голосування в російських диппредставництвах можливе виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після вилучення зі списків кандидатів у депутати, висунутих російськими партіями, включених в регіональні групи, які охоплюють тимчасово окуповані території України.