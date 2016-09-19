Європарламент не визнає вибори в російську Держдуму на території анексованого Криму - речник

Про це заявив речник президента Європейського парламенту Мартіна Шульца Джакомо Фассіна, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

"Як ми неодноразово заявляли, Європейський парламент відкидає незаконну анексію Криму і Севастополя і тим самим не визнає вибори, які відбулися там в неділю", - заявив він.

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На переконання Фассіни, вчорашні вибори в Думу показали, що "повноцінна, ліберальна та плюралістична демократія в Росії ще не реалізована".

"Місія ОБСЄ/БДІПЛ підтвердила, що, незважаючи на те, що вибори пройшли в цілому організовано, опозиційні партії, вільні ЗМІ та громадянське суспільство стикаються з численними перешкодами, глибокі обмеження основних свобод залишаються", - наголосив речник.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Державної думи Російської Федерації. Виборча кампанія і, власне, голосування відбувалося в тому числі і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми змогли пройти лише чотири партії - «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52% голосів), ЛДПР (13,28% голосів) і «Справедлива Росія» (6,17% голосів).

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ в частині голосування на території окупованого Кримського півострова.

Сьогодні член Комітету Європарламенту з питань закордонних справ Міхаель Галер заявив, що у Європарламенті не приймуть жодного депутата Держдуми РФ, незаконно обраного на виборах у тимчасово окупованому Криму.