Вітренко розкусила замисел Ющенка

Голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО пропонує першому секретареві ЦК Комуністичної партії України Петру СИМОНЕНКУ створити єдиний виборчий блок на дострокові вибори у Верховну Раду України.

Про це йдеться у зверненні Н.ВІТРЕНКО до лідера комуністів, текст якого обнародуваний на офіційному сайті голови прогресивних соціалістів.

«Пропоную Вам розглянути питання про створення передвиборчого блоку наших партій для участі в дострокових парламентських виборах», - йдеться у зверненні.

Як зазначає Н.ВІТРЕНКО, «не торкаючись причин дострокових виборів, цілком очевидно, що для виведення України з кризи необхідно запропонувати альтернативу прозахідної неоліберальної економічної моделі».

На думку лідера прогресивних соціалістів, позиції партій у цьому напрямку близькі.

«Життя і практика наших партій підтвердили, що ми єдині в боротьбі проти втягування України в НАТО, відродження фашизму, переписування історії, пограбування трудящих олігархією», - підкреслює Н.ВІТРЕНКО.

На її думку, дострокові парламентські вибори направлені на формування «прозахідної, пронатовської» коаліції.

«На жаль, у Президента ЮЩЕНКА є шанси добитися успіху в цьому напрямку», - вважає лідер ПСПУ.

Н.ВІТРЕНКО підкреслила, що завжди вважала, що в Україні антипомаранчеві сили повинні йти на вибори єдиним блоком, проте Партія регіонів «такого завдання не ставить із зрозумілих причин: її курс - на євроінтеграцію».

«Тому я переконана, що політичні сили, що захищають східний вектор у зовнішній політиці, повинні об`єднатися в блок, аби в парламенті нового скликання бути гідно представленими і не допустити втягування України в НАТО. У варіанті блоку КПУ і ПСПУ я бачу успіх. Я переконана, що і ваша, і наша партії позитивно сприймуть створення такого передвиборчого блоку, як і виборці наших партій», - висловила впевненість Н.ВІТРЕНКО.

У такому разі, на її думку, не буде електоральних втрат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 вересня голова СПУ О.МОРОЗ звернувся до лідера комуністів П.СИМОНЕНКА з пропозицією об`єднати очолювані ними партії, а також інші політичні сили лівого спрямування в єдиний виборчий блок у разі проведення дострокових парламентських виборів.

У свою чергу лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив, що швидкоплинність виборчої кампанії не дає можливості повноцінно обговорити перспективи блокування Компартії України з іншими політичними силами.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що “розвиток політичної ситуації сьогодні не дає можливості провести необхідні узгодження з цього питання, отож, воно залишається відкритим”.

У той же час він підкреслив, що КПУ продовжує проводити лінію на співпрацю з іншими політичними силами лівого спрямування.

Крім того, сьогодні КПУ звернулася до всіх політичних сил країни із закликом підписати меморандум про відмову від співпраці і створення блоків з партіями «помаранчевого» табору.