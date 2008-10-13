Вітренко розкусила замисел Ющенка
Лідер ПСПУ робить пропозицію Симоненку
Голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО пропонує першому секретареві ЦК Комуністичної партії України Петру СИМОНЕНКУ створити єдиний виборчий блок на дострокові вибори у Верховну Раду України.
Про це йдеться у зверненні Н.ВІТРЕНКО до лідера комуністів, текст якого обнародуваний на офіційному сайті голови прогресивних соціалістів.
«Пропоную Вам розглянути питання про створення передвиборчого блоку наших партій для участі в дострокових парламентських виборах», - йдеться у зверненні.
Як зазначає Н.ВІТРЕНКО, «не торкаючись причин дострокових виборів, цілком очевидно, що для виведення України з кризи необхідно запропонувати альтернативу прозахідної неоліберальної економічної моделі».
На думку лідера прогресивних соціалістів, позиції партій у цьому напрямку близькі.
«Життя і практика наших партій підтвердили, що ми єдині в боротьбі проти втягування України в НАТО, відродження фашизму, переписування історії, пограбування трудящих олігархією», - підкреслює Н.ВІТРЕНКО.
На її думку, дострокові парламентські вибори направлені на формування «прозахідної, пронатовської» коаліції.
«На жаль, у Президента ЮЩЕНКА є шанси добитися успіху в цьому напрямку», - вважає лідер ПСПУ.
Н.ВІТРЕНКО підкреслила, що завжди вважала, що в Україні антипомаранчеві сили повинні йти на вибори єдиним блоком, проте Партія регіонів «такого завдання не ставить із зрозумілих причин: її курс - на євроінтеграцію».
«Тому я переконана, що політичні сили, що захищають східний вектор у зовнішній політиці, повинні об`єднатися в блок, аби в парламенті нового скликання бути гідно представленими і не допустити втягування України в НАТО. У варіанті блоку КПУ і ПСПУ я бачу успіх. Я переконана, що і ваша, і наша партії позитивно сприймуть створення такого передвиборчого блоку, як і виборці наших партій», - висловила впевненість Н.ВІТРЕНКО.
У такому разі, на її думку, не буде електоральних втрат.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 вересня голова СПУ О.МОРОЗ звернувся до лідера комуністів П.СИМОНЕНКА з пропозицією об`єднати очолювані ними партії, а також інші політичні сили лівого спрямування в єдиний виборчий блок у разі проведення дострокових парламентських виборів.
У свою чергу лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив, що швидкоплинність виборчої кампанії не дає можливості повноцінно обговорити перспективи блокування Компартії України з іншими політичними силами.
П.СИМОНЕНКО зазначив, що “розвиток політичної ситуації сьогодні не дає можливості провести необхідні узгодження з цього питання, отож, воно залишається відкритим”.
У той же час він підкреслив, що КПУ продовжує проводити лінію на співпрацю з іншими політичними силами лівого спрямування.
Крім того, сьогодні КПУ звернулася до всіх політичних сил країни із закликом підписати меморандум про відмову від співпраці і створення блоків з партіями «помаранчевого» табору.