До Апеляційного суду підтягнулись БЮТ, СБУ і людина Балоги

Близько 50 прихильників Блоку Юлії Тимошенко пікетують Апеляційний адміністративний суд Києва, який сьогодні має розглянути скаргу Секретаріату Президента на ухвалу Окружного адміністративного суду столиці щодо призупинення дії Указу Президента про проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, крім прапорів з символікою БЮТ, учасники акції (переважно молоді хлопці) тримають в руках плакати «Президент – гарант, а не ігнорант Конституції!», «Ні перевиборам в умовах світової економічної кризи!».

Також біля будівлі суду присутні народні депутати, більшість з яких від БЮТ.

На засідання суду прийшла заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Крім того, біля приміщення суду, серед інших посадових осіб, перебуває начальник Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області Василь ГРИЦАК.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Суд заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів.

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адмінсуду в Апеляційному адміністративному суді столиці. Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні рішення, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес.