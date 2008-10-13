Люди Луценка не пускають ЗМІ до суду, де вирішують долю виборів

Переважну більшість журналістів, в тому числі співробітників інформаційних агентств, не допустили у судову залу, в якій о 16.00 Апеляційний адміністративний суд Києва розпочав розгляд скарги Секретаріату Президента на рішення Окружного адміністративного суду столиці щодо призупинення дії Указу Президента про призначення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, співробітники підрозділу МВС з охорони судів не пускають журналістів до будівлі суду, посилаючись на нібито існуючий список розпорядника суду, в якому невідомо ким визначена кількість журналістів та ЗМІ, які можуть бути присутні на засіданні суду.

Бійці «Грифону» відмовилися на прохання журналістів викликати розпорядника суду.

Про недопущення журналістів на судовий розгляд поінформоване керівництво Міністерства внутрішніх справ України.