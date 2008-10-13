Литвин йде на вибори в блоці, а гроші збиратиме з миру по нитці

Керівник Блоку Литвина, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН не розкриває джерела фінансування свого блоку на майбутніх дострокових виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі В.ЛИТВИН, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що він би розкрив джерела фінансування, "якби вони були".

За словами В.ЛИТВИНА, зараз його політсила шукає джерела фінансування, оскільки дострокові вибори до парламенту країни "стають все більшою реальністю". "Збиратимемо з миру по нитці", - сказав він про джерела фінансування.

В.ЛИТВИН також повідомив, що Народна партія братиме участь у дострокових виборах разом із Трудовою партією України (тобто знову піде в блоці).