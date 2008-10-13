Ющенко ліквідував суд, де призупинили його указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва.

Про це йдеться в Указі Президента “Питання мережі та кількісного складу суддів адміністративних судів України” від 13 жовтня 2008 року, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

В документі, з посиланням на пункт 23 частини першої статті 106 Конституції України та частини 1-4 статті 20, частину 2 статті 21 Закону України «Про судоустрій України», В.ЮЩЕНКО постановив ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва.

Цим же указом, Президент з 14 жовтня 2008 року утворив Центральний окружний адміністративний суд міста Києва у кількості 37 суддів та Лівобережний окружний адміністративний суд міста Києва у кількості 22 суддів.

Також Президент вніс зміни до інших своїх рішень, щоб привести їх у відповідність до цього указу.

Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

Як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, відповідне подання від Міністерства юстиції України на ім’я Президента було внесено за підписом одного із заступників міністра юстиції.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

8 жовтня народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ заявив про намір Президента В.ЮЩЕНКА ліквідувати ряд апеляційних судів, які розглядали резонансні справи, пов’язані з главою держави та керівниками його Секретаріату. «Таким чином, знайдено унікальний спосіб розправи з неугодними судами через ліквідацію цих судів», - наголосив С.СОБОЛЄВ.

Того ж 8 жовтня міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявив, що Президент України В.ЮЩЕНКО, відповідно до Конституції, має право ліквідовувати, утворювати чи реорганізовувати суди.

«У Конституції України передбачено право глави держави створювати, реорганізовувати, ліквідовувати суди. Проте, це відбувається за поданням міністра юстиції», - сказав М.ОНІЩУК.

«Можу запевнити, що такого подання на сьогодні міністр юстиції не вносив», - наголосив він, зауваживши, що вислів народного депутата з вищевказаного приводу є необ’єктивним і емоційним.