Єхануров чекає судових позовів уже сьогодні

Кабінет Міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення, яким ліквідував спеціалізоване державне підприємство «Укрспец`юст».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

Він також попросив громадськість взяти виконання цього рішення на контроль. «Ми очікуємо, що вже сьогодні будуть подані судові позови», - сказав прем’єр.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що вперше рішення про ліквідацію «Укрспец`юсту» було ухвалено у 2000 році урядом Віктора ЮЩЕНКА, однак потім його діяльність було відновлено.