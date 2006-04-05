Єхануров чекає судових позовів уже сьогодні
13:00, 05 квітня 2006Політика
712
Кабмін ліквідував «Укрспец`юст»
Кабінет Міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення, яким ліквідував спеціалізоване державне підприємство «Укрспец`юст».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.
Він також попросив громадськість взяти виконання цього рішення на контроль. «Ми очікуємо, що вже сьогодні будуть подані судові позови», - сказав прем’єр.
Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що вперше рішення про ліквідацію «Укрспец`юсту» було ухвалено у 2000 році урядом Віктора ЮЩЕНКА, однак потім його діяльність було відновлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter