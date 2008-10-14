Тимошенко не дала грошей на вибори

Уряд Юлії Тимошенко проігнорував рішення Ради національної безпеки і оборони. Позачергового засідання Кабміну не відбулося, гроші на парламентські вибори з державного резерву не виділено.

Київський адміністративний апеляційний суд, який розглядає справу щодо призупинення указу про вибори, фактично заблоковано членами БЮТ. Засідання продовжиться сьогодні, о 10-й ранку.

Член ЦВК Андрій Магера заявив: якщо виборчий процес не буде розблоковано до кінця тижня, комісія не зможе організувати проведення виборів.

БЮТівці заявляють, що виборів не буде і звертаються до Президента із проханням скасувати їх. А заступник глави Секретаріату Президента Марина Ставнійчук заявила, що депутати від БЮТ у суді діють абсолютно неправочинно.

ICTV