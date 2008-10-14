Партія регіонів готова очолити уряд - Янукович

Партія регіонів готова очолити уряд і має професійну команду, заявив журналістам лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, чи готовий він знову очолити Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, якщо «український народ проголосує і підтримає нас, ми готові».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав: «Ми маємо професійну команду, яка вже не раз показувала, як треба працювати».

«Ми наведемо порядок, буде стабільність, і ми будемо об’єднувати країну, будемо робити все, щоб Україну ніхто не ділив», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.