Порошенко та Столтенберг обговорили подальші реформи оборонного сектора України

Президент поінформував про ситуацію на Донбасі, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Глава держави наголосив, що санкції проти Росії мають бути продовжені до повного виконання нею Мінських домовленостей.

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Йенс Столтенберг підтвердив, що Північноатлантичний Альянс підтримує позицію України щодо санкцій.

Співрозмовники обговорили подальші реформи оборонного сектора України для досягнення стандартів НАТО.

Петро Порошенко подякував Альянсу за надання допомоги у лікуванні українських військовослужбовців.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко провів переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою.