Хто залишиться у ”широкій коаліції” - комуністи чи нашоукраїнці?

Міністр закордонних справ та народний депутат від "Нашої України" Борис ТАРАСЮК заявляє, що саме питання участі Компартії в новій коаліції впливатиме на кількість нашоукраїнців, що будуть готові до неї увійти.

"Участь або не участь комуністів може вплинути на кількість депутатів фракції "Наша Україна", що будуть готові підписати угоду про коаліцію", - наголосив Б.ТАРАСЮК сьогодні увечері в ефірі телеканалу "1+1".

Він також розповів, що згідно з рішенням фракції створено "групу переговірників" і сформовано основні напрями роботи цієї делегації.

"Наша Україна" ще в червні проводила консультації з Партією регіонів. Тоді в основному ми узгодили текст коаліційної угоди в усіх її елементах: і програма діяльності коаліції, і питання регламенту, розподілу відповідальностей. Всі ці питання були узгоджені", - цитує Б.ТАРАСЮКА “Українська правда”.

"Отже, ми маємо напрацьовану основу, на якій можемо розпочати нашу роботу і, думаю, можемо швидко завершити", - зазначив він.

На запитання, чи готовий Б.ТАРАСЮК залишити своє міністерське крісло в разі, якщо коаліційна угода не буде підписана "Нашою Україною", він відповів: "Я буду діяти відповідно до рішення президента. За Конституцією, призначення на посади міністра закордонних справ і міністра оборони належить Президенту. Саме Президент має визначатись щодо долі тих міністрів, кандидатури яких він вносив".