Україна - на межі збройного перевороту?

Народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявляє, що Служба безпеки України спільно з Управлінням державної охорони планують реалізацію силового сценарію зі встановленням прямого президентського правління.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

«Черговий раз Служба безпеки України та УДО виступають інструментом політичного тиску в руках Банкової. Сьогодні розглядається сценарій блокування органів виконавчої влади, політичних арештів та встановлення прямого президентського правління», - заявив він.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, Секретаріат Президента повторює «чилійський сценарій» встановлення диктатури часів Аугусто Піночета.

«Країна знаходиться на межі збройного перевороту. Розуміючи нелегітимність свого указу про розпуск парламенту, Президент готовий застосувати силу для ліквідації уряду, парламенту, паралічу судової системи та запровадження одноосібного правління в країні», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також зазначив, що «напад спецпідрозділу СБУ на народних депутатів» знищує всі демократичні надбання останніх років.

«На демократичному розвитку України Секретаріат Президента поставив крапку. Бажання Банкової зберегти владу, ліквідувати уряд та фальсифікувати вибори веде країну до диктатури та політичних репресій», - наголосив він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН закликав співробітників всіх силових структур не піддаватися на провокації та не виконувати злочинні накази керівництва.

«Я хотів би згадати слова Сальвадора Альєнде: «У них є сила, і вони можуть придушити нас, але соціальний процес не можна зупинити ані силою, ані злочином», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.