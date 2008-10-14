Яценюк заспокоїв банки: він не забрав жодної копійки

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК стверджує, що не закрив достроково свого жодного банківського депозиту у зв’язку з економічною кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він наголосив, що нинішні його дії адекватні його ж діям у 2004 році, коли він був виконуючим обов’язки голови НБУ. «Жодної гривні і жодного долару зі свого депозиту я не зняв. Цим я показую всій банківській системі, що якщо я спокійний, то вони мають бути спокійними у два рази більше. І сьогодні я роблю те саме», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що на даний момент у цьому питанні все залежить від злагоджених дій уряду і центрального банку. «Так що я нічого не знімаю. Всі, до речі, депозити задекларовані, і ви маєте знову побачити їх в декларації», - сказав він.