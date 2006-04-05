Плачков підірвав боєздатність української армії

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО доручив начальнику Генерального штаба Збройних Сил України Сергію КИРИЧЕНКУ підготувати листа до Міністерства палива та енергетики України з приводу незаконного відключення від енергопостачання військових об’єктів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Анатолій ТОРОПЧИН, підбиваючи підсумки командно-штабного тренування.

Він наголосив, що дуже болючим питанням сьогодення є відключення електроструму у військових частинах ПС ЗС України, які несуть бойове чергування.

Командувач підкреслив, що ігноруються постанова Кабінету міністрів, згідно з якою борг за використану електроенергію може бути погашений Міністерством оборони України впродовж трьох місяців.

“Сьогодні у 18 підрозділах електрострум відключений, при тому що 11 із них несуть бойове чергування. Без електроживлення залишаються командні пункти, зенітно-ракетні підрозділи, аеродроми”, – повідомив А.ТОРОПЧИН.

Він зауважив, що завдання щодо захисту повітряного простору держави військовослужбовці ПС ЗС України виконують, постачаючи електроенергію від дизельних електроустановок. При цьому витрачається велика кількість пального, ціна якого досить висока, а запаси не значні.