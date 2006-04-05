Політики програли на виборах через журналістів
Комітет “Рівність можливостей” коментує результати виборів
Київ. Українські політичні сили під час виборів не спромоглися використати всі можливості, які були надані засобами масової інформації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції у Києві в рамках презентації попереднього звіту Громадської кампанії «Усвідомлений вибір-2006» голова комітету «Рівність можливостей» Олександр ЧЕКМИШЕВ та президент Асоціації «Спільний простір» Юрій НЕСТЕРЯК.
О.ЧЕКМИШЕВ вважає, що це імовірно пов’язано з тим, що одна частина партій звикла до того, що їй і так мають надати ефір, а інша частина за звичкою працювала в режимі опозиції.
Зокрема, він наголосив, що більшість партій проігнорували передвиборчі дебати. «Ми маємо перші партійні вибори, які відбувались без змагання програм і дебатів», - сказав О.ЧЕКМИШЕВ, додавши, що партії фактично самоусунулись від надання пропозицій конкретних механізмів вирішення тієї чи іншої проблеми, а натомість пропонувати гасла і лозунги.
Він зауважив, що більшість журналістів були пасивними спостерігачами і досить мляво висвітлювали виборчу кампанію.