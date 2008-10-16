Бютівці знайшли управу на Ющенка з його указами?

Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію указу Президента про звільнення з посади голови Печерського суду столиці Інни ОТРОШ.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ).

За його словами, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні. “Таким чином, чергова незаконна дія Президента зупинена”, - сказав А.ПОРТНОВ.

При цьому він наголосив, що дивним чином позиція глави держави збіглася з учорашньою заявою члена фракції Партії регіонів Сергія КІВАЛОВА, що у випадку ліквідації Окружного адміністративного суду його функції буде виконувати Печерський суд. А.ПОРТНОВ наголосив, що така заява С.КІВАЛОВА збіглася з Указом Президента про призначення “кума КІВАЛОВА Володимира КОЛЕСНІЧЕНКА” головою Печерського суду.

“Це свідчить про скоординовану позицію Партії регіонів та Секретаріату Президента в реорганізації судочинства”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Олена ШУСТІК заявила сьогодні, 16 жовтня, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив головою Печерського районного суду Києва В.КОЛЕСНИЧЕНКА, звільнивши з цією посади І.ОТРОШ.

30 березня 2007 року Президент своїм указом 253/2007 скасував указ від 21 червня 2005 року № 977 "Про призначення голови місцевого загального суду". При цьому указом № 255/2007 В.ЮЩЕНКО призначив І.ОТРОШ в.о. голови Печерського райсуду Києва.

5 квітня 2007 року Президент скасував свій указ від 15 червня 2005 року № 950, яким переводив суддю В.КОЛЕСНИЧЕНКА на роботу до Печерського районного суду Києва. В.КОЛЕСНИЧЕНКО оскаржив це рішення у суді.

5 квітня минулого року Секретаріат Президента України заявив про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів. Того ж дня в.о. голови Печерського райсуду І.ОТРОШ заявила, що колишній голова суду В.КОЛЕСНИЧЕНКО увірвався до її службового кабінету, побив її помічницю і забрав печатку суду.