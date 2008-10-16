БЮТ потягне Наливайченка до суду пред’являти докази замість балачок

У Блоці Юлії Тимошенко звинувачують Службу безпеки України у виконанні політичних замовлень.

Зокрема, народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК у коментарі УНІАН відкинув звинувачення СБУ на адресу депутата від БЮТ Олександра ШЕПЕЛЄВА про його причетність до розкрадання коштів «Промінвестбанку».

“Вчорашня заява В.НАЛИВАЙЧЕНКА - це чергове свідчення того, що СБУ замість виконання своїх прямих обов’язків, а саме - забезпечення безпеки нашої держави, на 100%, майже цілодобово використовується як інструмент впливу на політичні процеси, політичні сили”, - зауважив він.

За словами С.ОЛІЙНИКА, є цілком очевидним, що О.ШЕПЕЛЄВ, якого звинувачують у нібито причетності до розкрадання коштів «Промінвестбанку», не може мати жодного відношення до цього банку. “Він не є ні акціонером цього банку, ні якоюсь посадовою особою цього банку, він не працює у НБУ - він не має жодних механізмів впливу, чи втручання у банківську сферу”, - підкреслив депутат.

С.ОЛІЙНИК зауважив, що заява в.о. голови СБУ нічим не підтверджена і є відверто наклепницькою. Він нагадав, що О.ШЕПЕЛЄВ готує позовну заяву до суду, "де пану НАЛИВАЙЧЕНКУ замість своїх балачок доведеться пред’являти реальні докази того, що він говорить".

Більше того, зауважив С.ОЛІЙНИК, йому взагалі не зрозумілий статус В.НАЛИВАЙЧЕНКА. “У порядку, визначеному Конституцією України, пан НАЛИВАЙЧЕНКО не був призначений Верховною Радою України як керівник Служби безпеки України. Так само, ніде немає указу Президента про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА виконувачем обов’язків керівника СБУ”, - зауважив депутат, нагадавши, що 2 вересня народні депутати не дали жодного голосу за подання Президента на призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.

“Відповідно, на якій підставі ця людина називає себе виконувачем обов’язків керівника Служби безпеки, є незрозумілим. Ця особа привласнює собі владні повноваження”, - заявив С.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що в рамках розслідування справи “Промінвестбанку” було викрито механізм розкрадання коштів.

За його словами, погіршення ліквідності “Промінвестбанку” і масовий відтік коштів відбулися в результаті дій злочинного угруповання.

Він додав, що 400 млн. грн. коштів ПІБ за кордон були виведені через "Універсальний комерційний банк" ("Унікомбанк", Донецьк). Його власником, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, є громадянин України Олександр ШЕПЕЛЄВ.

СБУ встановила, що ці 400 млн. грн. в банку призначалися на виплату пенсій і зарплат працівникам шахт і металургійних підприємств в Донецькій області.

Народний депутат від БЮТ О.ШЕПЕЛЄВ відкинув звинувачення з боку В.НАЛИВАЙЧЕНКА. За словами О.ШЕПЕЛЄВА, «заява СБУ - нахабна брехня і виконання політичного замовлення».