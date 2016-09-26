Суд дозволив "Ощадбанку" стягнути з "Брокбізнесбанку" Курченка майже 11 тисяч тонн бензину в Криму

Про це сказано в ухвалі суду від 8 вересня цього року.

У матеріалах справи йдеться про те, що 28 січня 2015 року Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України ухвалив рішення стягнути заставу за договором між "Ощадбанком" і Ksandro Enterprise. Заставою були 10,56 тис. тонн бензину А-95 за $10,4 млн і 2,33 тис. тонн дизпалива за $2,1 млн доларів.

Читайте такожКлименко та Курченко завдали Україні майже 200 мільярдів гривень збитків - ГПУ (відео)

Паливо було заставою у договорі про підтвердження резервного акредитива між "Брокбізнесбанком" Сергія Курченка і державним "Ощадбанком" від 29 січня 2014 року. Станом на 15 серпня 2014 року заборгованість становила $8,38 млн. Застава була на зберіганні в ДП "Феодосійське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами" (АР Крим, Феодосія, вул. Геологічна, 2).

"Звернути стягнення на предмет застави за договором застави товарів в обороті № 100/48-3 від 30 січня 2014 року, укладеним між Публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк Україн" та Акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю "КСАНДРО ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД" (KSANDRO ENTERPRISE LTD), а саме: бензин А-95 в кількості 10 555,148 тон договірною вартістю $10 432 337,00 та дизельне пальне євро в кількості 2 330,599 тон договірною вартістю $2 070 218,00" - йдеться в ухвалі.

Заставу має бути стягнуто шляхом продажу іншій особі-покупцеві.

Також «Ощадбанк» зможе стягнути із Ksandro Enterprise $44,3 тис. на відшкодування витрат на захист свої інтересів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня 2014 року на підставі рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію. Із 3 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація.

«Брокбізнесбанк» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЕТЕК Сергія Курченка.