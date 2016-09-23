Жемчугов про допит бойовиків: я перегриз трубки крапельниці, щоб померти і не видати товаришів

"Бойовики знали, що я не простий місцевий житель, і хотіли з пристрастю допитати партизана. Вони оплачували моє лікування, тому що я потрібен був їм живим. Чув, як вони між собою говорили: "Треба, щоб він був у свідомості. Нехай розповість все — чисельність партизанського загону, адреси, явки, паролі...", - розповів Жемчугов в інтерв'ю "Фактам".

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За його словами, бойовики постійно допитували, тиснули психологічно.

"Я лежав увесь обпалений, в уламках, після чергового наркозу. А бойовики в цей момент приставляли мені до скроні пістолет і обговорювали, де мене закопають. "Давай у Кам'янці, — говорив один. — Там багато циган. Нехай виглядає так, як ніби його вбили цигани". "Ні, краще на Гострій Могилі, — пропонував інший. — Пам'ятаєш, ми там вже двох закопали?", - повідав колишній полонений.

Жемчугов зазначив, що "допит з пристрастю" вели чоловік і жінка: жінка була з "міністерства держбезпеки "ЛНР".

"Як тільки вона приставляла мені до скроні пістолет, я починав вголос молитися і прощатися з рідними. І вона казала: "Чорт візьми, я не можу стріляти! Нехай засне хоча б — тоді вб'ємо". І так разів п'ять-шість за ніч. Я розумів, що це відпрацьовані психологічні прийоми, і не піддавався", - зазначив він.

Як сказав Жемчугов, в той момент він уже не боявся смерті, так як перш ніж піти в партизани, він впорядкував всі документи, склав заповіт, а "з життям попрощався, ще коли поранений виповз на трасу і ліг під "Урал".

За словами колишнього полоненого, бойовики намагалися "зламати" його розмовами про сім'ю, намагалися переконати, що і родина, і країна про нього забула.

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Потім, як розповів Жемчугов, підключилися російські спецслужби, що було зрозуміло і з питань, і з акценту.

"Я як і раніше не здавався, і мені почали колоти якісь дивні препарати. Напевно, це те, що спецслужби називають "сироваткою правди". Я начебто був у свідомості і розумів, що нічого не повинен говорити. Але... говорив і не міг себе контролювати. Злякався, що можу здати своїх партизанів, і вирішив з цим покінчити. Перегриз трубки крапельниці і почав у них дути, щоб до вен потрапило повітря і настала смерть. У мене майже вийшло. Але це побачили охоронці", - розповів Жемчугов.

Звільнений з полону Жемчугов зазначив, що не й надалі намагався покінчити з собою: падав з ліжка, бив охоронців ногами, відмовлявся від їжі, просив застрелити, проте бойовики запевнили, що йому не дадуть померти.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня, на Донбасі з полону бойовиків були звільнені ще двоє українців: Жемчугов і співробітник ООН Юрій Супрун.

Тяжкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки і вибиті очі, терористи утримували в полоні близько року. Співробітника ООН Супруна - з квітня поточного року.