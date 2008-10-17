Яценюк знайшов міжнародний рецепт для української їнфляції

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що у 2008-му році Україна матиме високий рівень інфляції – на рівні 25%.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі в Києві з головою Місії департаменту Міжнародного валютного фонду Чейлою ПАЗАРБАЗОЛОЮ, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Цей показник, за словами А.ЯЦЕНЮКА, спричинений як зовнішніми чинниками, серед яких і світова фінансова криза, так і чинниками внутрішніми. Він не виключив, що процеси, які зараз відбуваються в Україні, впливатимуть на розвиток її економіки.

«Подолати такий рівень інфляції можна лише світовою стагфляцією та світовою рецесією», - сказав А.ЯЦЕНЮК. Також, на думку глави парламенту, не менш складним для України буде і наступний рік, а тому вже зараз українська влада, вважає він, повинна зробити аналіз на 2009-й рік.

Голова Верховної Ради поінформував голову Місії департаменту Міжнародного валютного фонду, що зараз для порятунку української банківської системи планується застосувати метод націоналізації комерційних банків. Оптимальним шляхом для цього, на думку А.ЯЦЕНЮКА, має бути купівля державним «Ощадбанком» активів та пасивів комбанків, які потрапили у скрутне фінансове становище. Це, вважає він, дасть змогу розповсюдити державні гарантії на вклади, які знаходяться у комерційній установі.

Торкаючись співпраці з Міжнародним валютним фондом, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що Україна чекає від МВФ позитивних сигналів та всебічної підтримки.

У свою чергу Ч.ПАЗАРБАЗОЛА відзначила, що Україна має надзвичайний потенціал, хоча світова фінансова криза також впливає на українську економіку. За її словами, щоб отримати позитивні відповіді від МВФ та подолати наслідки економічної нестабільності, українській владі треба виробити спільний план порятунку економіки, який обов’язково повинен бути закріплений на законодавчому рівні.