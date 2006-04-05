Кушнарьов думає, що Вітренко, Богословська і Литвин - спекулянти

Керівник виборчої кампанії Партії регіонів, член політради партії Євген КУШНАРЬОВ називає політичними спекуляціями вимоги окремих політичних сил про перерахунок голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Є.КУШНАРЬОВ висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Перерахунок голосів у масштабах країни – це вкрай небезпечний прецедент. У разі його проведення ми породимо тотальну недовіру і до результатів перерахунку, і до цих і до всіх подальших виборів», - вважає Є.КУШНАРЬОВ.

Разом з тим він відзначив, що підтримує проведення перерахунку на окремих виборчих дільницях і перевірку всіх фактів порушень під час підрахунку голосів.

Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що Партія регіонів поділяє оцінку спостерігачів про те, що вибори в Україні пройшли демократично, чесно і прозоро. «Проте ми також відзначаємо велику кількість порушень і проблем, пов`язаних з недосконалою законодавчою базою і незадовільною підготовкою до проведення виборів. Але масових, масштабних фальсифікацій не було і порушення не давали переваг будь-яким певним партіям», - відзначив він.