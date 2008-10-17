Тимошенко погрожує назвати тих, хто командував підвищенням цін на ліки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює обмеження надбавок до оптових і роздрібних цін на ліки для того, щоб обмежити зростання цін на лікарські препарати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряд підготував відповідні проекти постанов, погодивши їх з усіма учасниками ринку лікарських засобів, з «Ощадбанком», «Укрексімбанком», а також з Національним банком України.

«Перший документ припускає введення граничних надбавок, націнок на лікарські засоби. Такий проект постанови сьогодні є, і він передбачає на певний перелік ліків встановлення обмеження з 10-процентною надбавкою на оптові ціни та певні обмеження надбавок на ліки в роздрібних мережах», - сказала прем`єр-міністр.

За її словами, прийняті сьогодні постанови стануть основою для проведення перевірок аптечної мережі органами Податкової адміністрації, Державною комісією з контролю за цінами, Державною комісією з контролю за лікарськими засобами.

«Держкомцін, Антимонопольний комітет і Податкова адміністрація одержали чітке завдання – якщо буде впродовж трьох днів контролю відмічено відхилення від цих постанов і буде встановлено, що націнки більші, ніж встановлені постановою, практично ця виручка вилучатиметься і закриватимуться аптеки доти, поки вони не встановлять правильні ціни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду підкреслила, що в разі, якщо протягом 3-4 днів цінова політика на лікарські засоби не буде відновлена, вона назве «прізвища політиків, які давали команди сьогодні заробляти на біді людей, заробляти на фінансовій кризі і необгрунтовано підвищувати ціни на лікарські препарати».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що сьогодні провела зустрічі з учасниками ринку лікарських засобів і представниками аптечних мереж і попередила їх про відповідальність за необгрунтоване підвищення цін.