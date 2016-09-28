Міжнародні слідчі знають, хто збив МН17, та обережні з політичних причин - координатор Bellingcat

Про це заявив координатор міжнародної волонтерської спільноти Bellingcat Арік Толер в інтерв'ю "112 Україна".

"На мою думку, нідерландські дослідники знають про те, хто стоїть за транспортуванням "Буків", вони знають позивні сепаратистів і їм відомі номери телефонів. Я думаю, що наразі з політичних причин вони дуже обережні, бо винні разом із сепаратистами і російські представники, і вони дуже обережні у своїх словах. Я знаю, що вони можуть довести і вони певні, що "Бук", що збив МН17, приїхав з Росії з 53-ї курської бригади, але вони не кажуть це напряму і вони не хочуть викривати забагато інформації. Важливою частиною презентації, коли вони говорили про імунітет або про амністію тих людей які брали участь у збитті. Отже, вони надають можливість і час російським сепаратистам, що, можливо, володіють інформацією про збиття, їм надають певну можливість до зміни політичної ситуації", - сказав Толер.

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Він висловив думку, що причетних до транспортування було більше сотні. За його даними, це "люди сепаратистів". Він додав, що причетних знають усі через перехоплені телефонні розмови. Окрім того, Толер сказав, що там були задіяні й російські солдати.

"Не обов’язково всі 100 використовували цей "Бук", але багато було задіяно у транспортуванні від Курська до українського кордону, до Луганська, а потім до Сніжного. Я думаю, що ці 100 людей, деякі з них російські солдати, військовослужбовці, але деякі з них є сепаратистами, як українські, так і російські громадяни", - зауважив координатор Bellingcat.

Він припустив, що деяких причетних до трагедії МН17 могли "прибрати".

"Деякі причетні сепаратисти, якими можна пожертвувати і вони не мають зв’язку з державою, їх могли прибрати, або вони могли зникнути. Російські військовослужбовці, що транспортували, ведуть нормальне життя, вони ведуть нормальний спосіб життя. Я не знаю, чи ФСБ, чи інші спецслужби. Деякі причетні сепаратисти у більшій небезпеці від того, що вони пропадуть і про них ніхто ніколи більше не почує", - сказав Толер.

Координатор Bellingcat висловив сподівання, що знайдуться свідки, які розкажуть Міжнародній слідчій групі те, що бачили, чули і що знають.