З катастрофою малазійського "Боїнга" пов'язані близько 100 осіб - прокурор Нідерландів
У Спільній міжнародній групі з розслідування катастрофи "Боїнга" рейсу МН17 "Малазійських авіаліній" заявили, що є близько 100 осіб, які так чи інакше пов'язані з катастрофою літака.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Нідерландах повідомив прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербейке.
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"Наступне питання - хто за це відповідає. За два роки ми досягли істотного прогресу, і в наступний період слідство зосередиться на пошуку відповіді. Зараз є 100 осіб, які так чи інакше пов'язані з цим", - сказав він.
При цьому Вестербейке зазначив, що "ці люди не є автоматично підозрюваними".
"Я не можу сказати, як довго триватиме слідство. Ми впевнені, що ми досягнемо успіху", - наголосив прокурор.
Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою територією Донецької області.
Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.
Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднив звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".
17 липня 2016 року президент України підкреслив, що тільки РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малазійського "Боїнга".
У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п'яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.
Сьогодні, 28 вересня, спільна міжнародна слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 "Малазійських авіаліній" заявила, що літак був збитий російською ракетою "Бук", яка була ввезена в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.