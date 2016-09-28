"Бук"-убивця потрапив до України з РФ: Порошенко прокоментував результати розслідування катастрофи MH17

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це глава держави заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, присвяченому оборонному бюджету.

«Сьогодні у цій справі Міжнародною слідчою групою поставлена крапка – вони підтверджують, що падіння літака було спричинене вибухом бойової частини, встановленої на ракеті, випущеної російським зенітно-ракетним комплексом «Бук». Доведено, що «Бук»-убивця потрапив на нашу територію з території Російської Федерації. Після злочину, коли терористи намагалися сховати свої сліди, цей «Бук» був терміново вивезений за українсько-російський кордон», - заявив Порошенко.

«Таким чином, є всі тверді докази того, хто скоїв цей страшний злочин і хто несе повну відповідальність за цю терористичну атаку», - наголосив Порошенко.

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Президент нагадав, що за ініціативи України, у тісній координації з міжнародними партнерами, був внесений проект рішення Ради безпеки ООН про створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вбивць пасажирів рейсу МН17 і організаторів терористичної атаки. Це питання було поставлено на голосування і підтримано всіма членами ООН, проте заблоковано Росією, констатував глава держави.

«Весь світ має право знати, хто за це несе відповідальність», - наголосив він.

При цьому президент наголосив, що Росії не вдалося заручитися підтримкою жодної країни для того, щоб приховати цей злочин.

«Росія дуже сподівалася, що вона не буде наодинці, що хтось ще її підтримає для того, щоб підтримати цей злочин. Не вдалося і довелося засвітитися – тоді Росія скористалася правом вето щодо створення міжнародного трибуналу. Юридичною мовою це означає явку з повинною», - сказав Порошенко.

Президент також нагадав про російську брехню, яка розповсюджувалася після трагедії і до останнього часу як елемент гібридної війни проти України. Зокрема, про нібито зафіксований у повітрі військовий український літак Су-25, що наближався до «Боїнга», або твердження про те, що ніяких ракет у повітрі не було.

Глава держави наголосив, що така поведінка Росії не зупинила Україну і, за його дорученням, Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції України продовжували наполегливу роботу в напрямку розслідування цієї справи спільно з країнами, чиї громадяни стали жертвами трагедії, із застосуванням національного законодавства.

Президент зазначив, що під час міжнародних візитів особисто провів численні міжнародні та двосторонні переговори з керівництвом Нідерландів, Малайзії, Індонезії, Австралії та інших країн.

«Це підтверджує рішучість наших дій щодо притягнення до відповідальності вбивць», - заявив глава Української держави.

«Як говорить народна мудрість: «Правда, як сонце – її долонею не прикриєш». За цей злочин, як і за інші страшні злочини наступить відповідальність», - сказав Порошенко.

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Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.