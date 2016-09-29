Британія закликала Росію бути конструктивною щодо розслідування справи MH17
Велика Британія закликала Росію бути конструктивною у ставленні до результатів розслідування збиття 2014 року над Донбасом літака MH17, і у співпраці з цим розслідуванням, що триває далі.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Коментуючи проміжні результати цього розслідування, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон нагадав, що ці результати надали чіткі докази того, що ракета була російська і запущена з території, захопленої підтримуваними Росією сепаратистами.
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Важливо, щоб розслідування підтвердило й мотивацію нападу, а також встановило особи можливих злочинців і простежило до кінця ланцюжок віддання команд, зазначається в його заяві.
Це розслідування важливе, щоб забезпечити судове переслідування і притягнення до відповідальності винних, наголосив міністр.
Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.
Загинули 298 людей, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.
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Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднив звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».
Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.
У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п'яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.