Порошенко звільнив суддю Царевич, яка переслідувала автомайданівців

Про це президент Петро Порошенко написав у своєму Twitter.

"Підписав Указ про звільнення судді Оксани Царевич у зв’язку із порушенням присяги", - йдеться у повідомленні.

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"Вища рада юстиції, розглянувши дисциплінарну справу, зазначає, що дії судді Царевич при розгляді десяти справ щодо водіїв-учасників акцій протестів в період з листопада 2013 року носять упереджений характер", - написав глава держави у Facebook.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, також у поданні ВРЮ вказано, що сутність таких дій доводить порушення суддею Царевич засад правосуддя, зокрема верховенства права, незабезпечення права на справедливий суд, неповагу до прав і свобод людини.

Вища рада юстиції вважає, що зазначені обставини свідчать про недотримання суддею Царевич присяги судді, яка зобов’язує суддю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Вища рада юстиції рекомендувала президенту України звільнити Царевич з посади судді за порушення нею присяги.