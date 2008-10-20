Янукович хоче подумати про президентство сидячи в кріслі прем'єра

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує після дострокових парламентських виборів обійняти посаду прем’єр-міністра України.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Партія регіонів ставить для себе мету, «як професіонали брати найактивнішу участь в розбудові нашої країни».

На уточнююче запитання, чи не виключає він, що може повернутися в уряд на посаду прем’єр-міністра України, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «ми розраховуємо на те, що це так станеться”. За його словами, Партія регіонів буде переконувати людей прийти на вибори і проголосувати. На запитання, чи стане перемога на парламентських виборах фундаментом для перемоги В.ЯНУКОВИЧА на майбутніх президентських виборах, він зазначив, що про це ще не час говорити. Він зауважив, що головна мета на сьогодні - це вихід України із кризи. “Я ніколи не забігаю наперед”, підкреслив В.ЯНУКОВИЧ і додав: “я ніколи не боявся брати на себе відповідальність у своєму житті, якщо прийде час і треба буде визначатися”. В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що підійде до даного питання відповідально. «Я до нього прийду відповідально, але це час ще не настав», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.