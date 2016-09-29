"Без застережень": Єврокомісія підтвердила виконання Україною зобов'язань для скасування віз в найближчі тижні - Петренко

Про це повідомив глава Мін'юсту Павло Петренко після зустрічі з єврокомісарами Йоханнесом Ханом і Вірою Юрової, повідомляє "112 Україна".

"Ми провели величезну кількість зустрічей з депутатами Європейського парламенту, які повинні проголосувати за рішення про безвізовий режим для України. Також сьогодні ми зустрілися з єврокомісаром Ханом, Юрової, які ще раз підтвердили, що Україна виконала всі без винятку зобов'язання перед європейською стороною і український народ заслуговує на отримання безвізового режиму в найближчі тижні. Наше завдання, як делегації Мін'юсту, уявити ті реальні зміни, які були у секторі юстиції, секторі боротьбі з корупцією, розвіяти міфи, які розповсюджують тут певні сили, наближені до РФ. Я вважаю, що ми це успішно зробили тому, що навіть ті депутати Європейського парламенту, які належать до скептиків так званих, після презентації змін, які відбулися в Україні за останні два роки, не мають зараз ніяких аргументів чому не голосувати за "безвіз" для українців", - заявив Петренко.

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За його словами, сьогодні єврокомісари ще раз підтвердили, що вони прикладають всі зусилля, щоб Європейські інститути в найближчі тижні прийняли рішення по Україні. "Немає ніяких політичних застережень з цього питання. Технічно Україна виконала безпрецедентну кількість зобов'язань перед ЄС (всі 156 пунктів) зараз ми показали результат саме в імплементації законодавства", - зазначив міністр.

"Ми будемо мати позитивний результат і позитивні новини", - упевнений глава Мін'юсту.