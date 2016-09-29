Верховний суд РФ визнав "законною" заборону Меджлісу в окупованому Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, відповідне рішення оголошено сьогодні у Верховному суді Росії.

"Судова колегія визначила рішення Верховного суду Республіки Крим від 26 квітня 2016 залишити без змін, апеляційну скаргу громадського об'єднання Меджліс кримськотатарського народу - без задоволення", - сказав суддя.

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У ході дебатів прокурор, обґрунтовуючи необхідність заборони Меджлісу, заявив, що головна провина цього представницького органу кримських татар є те, що його лідери не визнали анексії півострова і домагаються його повернення до складу України.

«Найбільш резонансна акція Меджлісу, спрямована на створення перешкод нормальному функціонуванню органів представницької і виконавчої влади Автономної Республіки Крим, відбулася 26 лютого 2014 року, коли під час організованого її лідерами несанкціонованого мітингу постраждали 79 осіб, з них два від отриманих травм померли», - сказав російський прокурор.

Крім цього, у провину Меджлісу ставиться організація громадської блокади півострова після його захоплення Росією і заклик не брати участь у виборах, які організовували окупаційна влада.

«З початком періоду інтеграції Криму до складу РФ керівництвом Меджлісу вживаються активні дії з дестабілізації суспільно-політичної ситуації на Кримському півострові, провокування у російському суспільстві етнічного націоналізму та екстремізму, інспірування протестних настроїв і масових заворушень», - наголосив прокурор.

Він заявив, що Меджліс здійснює інші протиправні діяння, «спрямовані на порушення територіальної цілісності РФ, які загрожують безпеці суспільства і держави».

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий «прокурор Криму» Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не лише членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.