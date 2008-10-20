Тимошенко заявляє, що найбільший удар Україна відчує в 2009 році

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що найбільший удар від світової фінансової кризи Україна відчує в 2009 році, і закликає політиків відмовитися від політичних амбіцій і вжити всіх заходів для мінімізації цього удару.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з лідерами фракцій Верховної Ради.

«Ми зобов`язані переглянути бюджет на 2008 рік і повністю змінити проект бюджету на 2009 рік, тому що у всьому світі, і це Україну не обійде, буде певна стагнація виробництва, буде певне падіння рівня ВВП і, я думаю, що найбільший удар країна відчує в 2009 році. Це значить, що нам потрібно перейти на економну бюджетну політику», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що необхідно скрутити всі непродуктивні витрати бюджету «і зробити так, щоб країна твердо стояла на умовах бездефіцитного бюджету в 2008 і в 2009 роках».

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, світова криза позначиться на обсягах імпорту, а також на системі кредитування.

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз заявила, що пропонує створити спільну коаліцію і переформатувати під неї уряд.

При цьому прем`єр зазначила, що пропонує змінити склад уряду не тому, що там працюють «недостатньо сильні фахівці», а для того, щоб уряд став центром консолідації політичних сил, «щоб кожна з них могла взяти участь в роботі щодо подолання кризи».